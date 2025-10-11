Tài Sản Ronaldo Ở Tuổi 39 – Giàu Cỡ Nào Sau 20 Năm Sự Nghiệp

Tài sản Ronaldo ở tuổi 39 luôn là một chủ đề nóng thường được đem ra bàn tán xôn xao. Bởi vì anh 7 nổi tiếng chăm chỉ và là cầu thủ có chuyên môn cao nhất làng túc cầu. Trong bài viết dưới đây, hãy để New88 giải đáp cho bạn về khối tài sản khổng lồ của Ronaldo nhé.

Tổng quan về khối tài sản của Cristiano Ronaldo

Hiện nay, tài sản Ronaldo ở tuổi 39 là một con số không ai có thể khẳng định chính xác. Tuy nhiên, với sự nghiệp đồ sộ các thành tích và danh vọng, chắc chắn rằng anh đã thu về không dưới 1 tỷ USD.

Theo tạp chí Esquire, Ronaldo hiện là cầu thủ giàu thứ 3 thế giới. Điều này hoàn toàn xứng đáng với những công sức anh đã bỏ ra sau hàng ngàn giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Với khối tài sản như hiện tại, Ronaldo là minh chứng rõ nhất cho quá trình thoát nghèo và trở thành đại gia.

Tài sản Ronaldo ở tuổi 39 đến từ đâu?

Bên cạnh việc thi đấu, Ronaldo còn biết tận dụng danh tiếng và cái đầu thông minh để hái ra tiền nhờ các hoạt động khác. Cụ thể là:

Tiền lương từ thi đấu

Năm 2003, cầu thủ 18 tuổi người Bồ Đào Nha đã đặt chân đến nước Anh xa xôi và khoác áo Man United. Với trình độ ngày càng tăng, mức lương của anh chàng cũng tỉ lệ thuận theo những đóng góp to lớn.

Theo nguồn tin uy tín, khi Ronaldo ở Real Madrid đã nhận mức lương 550.000 bảng/ tuần. Chưa kể, 16 danh hiệu lớn gồm 4 cúp C1, 3 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup đã mang lại cho CR7 những khoản thưởng khổng lồ.

Khi một lần nữa trở lại Man United, Mr. Champions League nhận 500.000 bảng/ tuần theo mức lương cơ bản. Nếu tính cả khoản thưởng và thành tích, con số này có thể lên tới 775.000 bảng/ tuần.

Hiện nay, Cristiano Ronaldo đã đến Saudi Arabia đầu quân CLB Al Nassr. Mỗi năm, anh được đội bóng này trả 200 triệu EURO theo hợp đồng. Tức là mỗi giây anh thu được 6.3 EURO. Đáng chú ý, chỉ một phần nhỏ đến từ việc chơi bóng, trong khi bản quyền hình ảnh và hợp đồng thương mại đã chiếm gần một nửa.

Hợp đồng quảng cáo

Ronaldo là gương mặt vàng đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Nike, Clear Shampoo hay Herbalife. Tổng thu nhập ước tính của anh từ việc quảng cáo có thể lên tới 50 triệu USD/ năm.

Năm 2016, Ronaldo đã ký hợp đồng trọn đời với Nike trị giá 1 tỷ USD, điều mà không cầu thủ nào có thể thực hiện. Đặc biệt, CR7 được hàng trăm triệu người quan tâm ở trên mạng xã hội với mỗi bài viết có thể thu về 2.3 triệu lượt tương tác. Nhờ đó, Ronaldo thu về hàng trăm nghìn USD sau mỗi bài quảng cáo trên mạng xã hội.

Đầu tư bất động sản

Đây là một hình thức đầu tư thông minh đặc biệt khi giá trị đất đai ngày càng tăng theo thời gian. Dưới đây là một số bất động sản thuộc tài sản Ronaldo ở tuổi 39:

Biệt thự ở Madeira, Bồ Đào Nha: Nơi đây là quê hương của Ronaldo và cũng là tài sản mà anh yêu thích nhất. Biệt thự này trị giá khoảng 8 triệu USD, được trang bị đầy đủ tiện ích như hồ bơi, phòng gym,…

Căn biệt thự ở Marbella, Tây Ban Nha: Căn biệt thự được Ronaldo sắm cách đây không lâu với giá 1.3 triệu bảng Anh. Ngoài ra, nơi đây bao gồm rạp chiếu phim tích hợp, thiết kế đơn giản, bắt mắt và đặc biệt là bể bơi vô cực.

Biệt thự tại Madrid, Tây Ban Nha: Hồi còn chơi ở Real Madrid, Ronaldo đã nhờ kiến trúc sư Joaquin Torres Neves thiết kế căn nhà 4 tầng, 7 phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi. Theo The Luxury Lifestyle, căn biệt thự đang được cho thuê với giá 16.000 USD/ tháng.

Xây dựng thương hiệu CR7

Bên cạnh những thành công ở lĩnh vực khác, Ronaldo cũng rất chịu chơi khi đầu tư vào chuỗi thương hiệu cá nhân mang tên anh. Khối tài sản Ronaldo ở tuổi 39 bao gồm:

Chuỗi khách sạn Pestana CR7: Ronaldo đã xây dựng chuỗi khách sạn đình đám đứng tên anh có trụ sở tại Madrid, Madeira và Lisbon, đem lại nguồn thu đều đặn.

Thương hiệu thời trang: Bên cạnh việc thi đấu, anh 7 còn lấn sang mảng thời trang với đồ lót, nước hoa,…

Cuộc sống của Ronaldo số tài sản khổng lồ

Với số tài sản Ronaldo ở tuổi 39 cực khủng, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã mang lại cho gia đình minh một cuộc sống đủ đầy. Anh thường xuyên đăng tải những bức hình đi chơi cùng người bạn đời và các con ở các khu nghỉ dưỡng xa hoa.

Đồng thời, anh 7 còn là người đam mê xe thể thao trị giá hàng chục hàng trăm triệu USD như Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce. Cùng với đó, bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Ronaldo cũng là điều được mọi người để mắt tới khi anh tham dự các sự kiện.

Ronaldo cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong khoảng thời gian nhất định, CR7 sẽ đi hiến máu nhằm giúp đỡ các bệnh nhân. Đồng thời, anh còn mang các danh hiệu cá nhân đi đấu giá để quyên góp cho các hoạt động từ thiện.

Như vậy, các bạn đã có thể hiểu hơn về tài sản Ronaldo ở tuổi 39 và cách anh sử dụng cho cuộc sống ra sao.