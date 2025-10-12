Cá độ bóng đá chấp 1 trái hiện đang là thể loại kèo rất phổ biến hiện nay. Với hình thức cá độ này, đội cửa trên sẽ chấp đội cửa dưới 1 trái. Vậy thì cá độ bóng đá chấp 1 trái là gì? Cách chơi cá độ bóng đá chấp 1 trái tại nhà cái NEW 88 như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Cá độ bóng đá chấp 1 trái là gì?

Đây là hình thức cá cược chấp cực phổ biến tại các kèo Châu Á (hay còn được gọi là kèo chấp handicap). Thường các kèo Châu Á được áp dụng khi 2 đội bóng có thực lực không cân bằng với nhau. Và 2 hình thức rất được ưa chuộng hiện nay đó chính là: Chấp trái và chấp tiền. Một khi tỷ lệ tiền cược hai bên chênh lệch lớn thì sẽ được chuyển từ cá cược tiền sang cá cược trái.

Mức cá độ bóng đá chấp thấp nhất hiện nay là kèo chấp 1/4 (0.25 trái). Và cách chơi cá độ bóng đá chấp 1 trái cũng tương tự như các hình thức cá cược bóng đá của nhà cái NEW88 như chấp 0.25, 0.5, 0.75,… Cách cá độ bóng đá chấp 1 trái được phân tích cụ thể như sau:

Đội cửa trên (hay đội mạnh) chỉ thắng cược khi có tỉ số cách biệt 2 bàn.

Nếu đội cửa trên chỉ thắng cách biệt 1 bàn thì sẽ được tính là 2 đội hoà nhau.

Và nếu không giành chiến thắng hoặc thua thì đội cửa trên được xem là thua.

Cách chơi cá độ bóng đá chấp 1 trái

Một ví dụ được đưa ra để dễ hiểu hơn và cách chơi cá độ bóng đá chấp 1 trái

Một trận đấu giữa 2 đội bóng là Colombia và đội Venezuela diễn ra tại Copa America 2021, nhà cái NEW88 đưa ra kèo cá độ bóng đá chấp 1 trái cho trận đấu này. Đội Colombia sẽ là đội cửa trên, với tỷ lệ ăn cược là 1-0.90. Trong khi đội Venezuela là đội cửa dưới với tỷ lệ ăn cược là 1 -1.00. Nếu như bạn đặt 100USD cho đội Colombia thì sẽ có 3 trường hợp như sau:

Đội Colombia thắng đội Venezuela với tỷ số bàn thắng cách biệt 2 bàn trở lên. Bạn sẽ thắng cược với số tiền theo tỷ lệ là 100*0.90=90USD.

Đội Colombia chỉ chiến thắng với tỷ số cách biệt 1 bàn thì coi như hoà. Nhà cái NEW88 sẽ hoàn lại tiền cho bạn số tiền đặt cược là 100USD

Đội Colombia có tỷ số thua hoặc hòa đội cửa dưới Venezuela, bạn sẽ thua toàn bộ số tiền tức là 100USD.

Một vài kinh nghiệm khi cá cược bóng đá chấp 1 trái

Với hình thức cá cược bóng đá chấp 1 trái phần nào đánh giá và nhận định theo các chuyên gia soi kèo về thực lực của 2 đội bóng với nhau. Tuy nhiên thì cũng sẽ tùy thuộc vào từng trận đấu khác nhau mà người chơi sẽ chọn cược vào đội cửa trên hay đội cửa dưới. Hình thức cá cược bóng đá chấp 1 trái rất được ưa chuộng vì khả năng về tiền của nó cực kỳ cao. Dưới đây là một vài kinh nghiệm để anh em có thể cá cược bóng đá chấp 1 trái hiệu quả, giành được thắng lợi:

Nếu đá trên sân nhà của đội cửa trên và thực lực đội cửa trên mạnh hơn nhiều so với đội cửa dưới thì nên cược vào đội cửa trên.

Xem xét hàng tấn công của 2 đội, nếu hàng công đội cửa trên chiếm ưu thế so với đội cửa dưới thì bạn nên cược đội cửa trên.

Với trường hợp đội cửa trên đá trên sân khách, nhưng đội hình ra sân mạnh, phong độ tốt và hàng tấn công tốt thì cũng nên cược đội cửa trên.

Kế tiếp nếu như đội chủ nhà được chấp nhưng sở hữu đội hình tốt, phong độ vững và hàng công mạnh thì nên cược vào đội cửa dưới.

Khi trận đấu đang diễn ra, nếu đội cửa dưới ghi bàn đầu tiên và tỉ lệ ăn giảm đi nhiều thì bạn cũng nên cân nhắc cược vào đội cửa dưới.

Và tuyệt đối phải thật tỉnh táo trước mọi tình huống, bạn phải luôn giữ được cái đầu lạnh trước khi đưa ra những quyết định và phải biết điểm dừng.

Bài viết này tin tức thể thao đã giúp bạn hiểu được cá độ bóng đá chấp 1 trái là gì? Và cách chơi cũng như một số kinh nghiệm giúp bạn chiếm ưu thế. Hy vọng bạn có thể tận dụng để có thể thắng cược nhiều. Chúc bạn may mắn!